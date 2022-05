Johannas Fest: Der Geschmack der Lagunenstadt

Heuer hatten wir wieder einmal das Privileg, zur Eröffnung des Österreich-Pavillons bei der Biennale in Venedig eingeladen zu sein. Da trifft man schon im Vaporetto, dem Wasserbus der Lagunenstadt, halb Wien oder zumindest dessen kunstliebende Bewohner. Am Ausstellungsgelände in den Giardini herrscht fröhliches Treiben: Heerscharen sind unterwegs von einem der achtzig nationalen Pavillons zum anderen, um sich die Bilder, Skulpturen und Installationen der ausstellenden Länder anzusehen. In Österreichs Kunsttempel gestaltete das Duo Ashley Hans Scheirl und Jakob Lena Knebl „Begehrensräume“. Wer in diese Welt eintritt, lote Grenzen aus: „die Grenze zwischen Kunst und Design, die Grenze zwischen klassischen Geschlechterrollen und nicht zuletzt die Grenze des guten Geschmacks.“, so der Befund einer ORF-Kritik. Bleiben wir beim Thema guter Geschmack: Ich erinnere mich an Restaurants mit ebenso eleganten wie zuvorkommenden Kellnern, die an feierlich gedeckte Tische erlesene Spezialitäten der traditionellen venezianischen Küche servierten und an das so erhebende Gefühl, nach einem solchen Festmahl per Taxiboot in eines der legendären Hotels der Lagunenstadt chauffiert zu werden. Luxus und Hochgenuss, zu dem ich früher dank meiner beruflichen Position eingeladen war.