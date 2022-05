Johannas Fest: Geld sparen, Genuss steigern

... das einstige Überlebensmittel zum Erlebnismittel und die Kulturtechnik der Speisenzubereitung von der Routinehandlung zum kreativen Prozess.

Wenn es um die ErnĂ€hrung geht, wollen immer mehr Menschen, die die Wahl haben, genau wissen, woher die Produkte stammen, die auf dem eigenen Teller landen. Im Idealfall kommen Obst und GemĂŒse frisch geerntet aus dem eigenen Garten. Dieses bringt nicht nur maximale Frische und Abwechslung auf die Teller, sondern leistet auch einen hohen Beitrag fĂŒr die Umwelt und die eigene Gesundheit: Die Lebensmittel haben keine tagelangen Transportwege zurĂŒckgelegt, wurden nicht in den KĂŒhlregalen von SupermĂ€rkten gelagert und sind in der Regel auch ungespritzt.

Wer weder Garten noch Terrasse oder Balkon vor seiner TĂŒre hat, kann sich mittlerweile in vielen StĂ€dten auf nahe liegenden Feldern ein Hochbeet mieten oder sich in Anrainerinitiativen an einem Nachbarschaftsgarten beteiligen. Das Interesse an diesen Möglichkeiten wĂ€chst stetig. Schließlich erweitert das gemeinschaftliche GĂ€rtnern den Blick ĂŒber den eigenen Tellerrand und schafft ĂŒberdies Community.

Zu einem regelrechten Trend hat sich auch das sogenannte Gourmet Gardening entwickelt. Der Anbau von im Supermarkt nicht angebotenen, alten Sorten und RaritÀten bringt kulinarische Vielfalt auf den Tisch und ist somit ein Befreiungsschlag vom industriellen Einheitsgeschmack.

Ganz abgesehen davon, dass die Ernte des Eigenanbaus fĂŒr höhere Gaumenfreuden sorgt, als die im Handel erworbenen Lebensmittel, trĂ€gt die Investition schon vor deren Verzehr eine weitere Rendite: die Vorfreude auf ebendiesen beim Beobachten der heranwachsenden selbst ausgesĂ€ten PflĂ€nzchen. Bei gutem Erfolg lĂ€sst sich mit dem Eigenanbau von Obst und GemĂŒse nicht nur der Genuss steigern, sondern auch noch Geld sparen.

Essbare Pracht

Vom Selbstversorger- zum Vorzeigeobjekt wird der essbare Garten mittels „Food Scaping“: Darunter versteht man die dekorative Anordnung von Obst- und GemĂŒsesorten, KrĂ€utern und essbaren Blumen. Melisse, Salbei, Pfefferminze, Thymian, Basilikum und Rosmarin zum Beispiel geben nicht nur den Gerichten raffinierte WĂŒrze, sondern verströmen davor auch noch betörende DĂŒfte. Der Farben- und Formenvielfalt der Natur sind ohnehin kaum Grenzen gesetzt und bei geschickter Anordnung werden Nutzbeete zugleich zum Augenschmaus.

Essen ist Teil unserer Kultur und einer kreativen FreizeitbeschĂ€ftigung. Im Vordergrund stehen Freude und Genuss. FĂŒr viele Menschen bedeuten die essbaren SchĂ€tze aus dem eigenen Garten hohe LebensmittelqualitĂ€t.

Auch in ErnĂ€hrungsfragen gilt es, im Rahmen unserer Möglichkeiten selbst die Regie zu ĂŒbernehmen und Mahlzeiten bewusst zu gestalten. Nicht nur die Entscheidung, was wir zu uns nehmen, sondern auch wie, spielt eine entscheidende Rolle.

Sich Zeit fĂŒr Zubereitung und den Verzehr von Speisen zu nehmen, ist eine ebenso wichtige Zutat, wie die Lebensmittel, aus denen wir sie zubereiten. Wer den Tisch auch nur fĂŒr sich selbst hĂŒbsch deckt, steigert nicht nur das eigene WohlgefĂŒhl, sondern leistet auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit unserer Esskultur.