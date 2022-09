Johannas Fest: Labsal für Foodies und Cineasten

Vergangenen Sonntag war ich nochmals am Wasser Abschied nehmen vom Sommer bei Ilse und Georg in Kritzendorf. Was uns verbindet: eine jahrzehntelange Freundschaft, inspirative Gespräche, das gemütliche Beisammensein mit ihren drei Kindern und Freude an Festen. Es ist eine Wahlverwandtschaft, die bei jedem Treffen auch zur Mahlverwandtschaft wird.

Weil jetzt wieder der lange Winter vor der Türe steht, in dem laut unüberhörbaren Kassandrarufen die Raumtemperaturen wenig Wohliges versprechen, haben wir beschlossen, eine neue Institution ins Leben zu rufen: „Watch & Schmatz“, so der kurze und bündige Arbeitstitel.

Das Konzept: Reihum laden wir vier sowie zwei weitere Paare ein zum Genuss der besten Filme rund um das Thema Essen & Trinken samt anschließendem Menü, das an den jeweils gesehenen Streifen angelehnt ist.

Die Idee dazu kam mir, als ich zufällig auf Arte auf den ebenso großartigen wie berührend romantischen Film „Master Cheng in Pohjanjoki“ stieß. Die Handlung: Erschöpft erreichen der chinesische Koch Cheng und sein Sohn Niu Niu das abgelegene Dorf Pohjanjoki in Lappland. Meister Cheng ist Profi-Koch und verleiht – nachdem er die Position der finnischen Wirtin Sirkka hinter dem Herd übernommen hat – der mickrigen Imbiss-Bude Flügel. Sie wird in Mika Kaurismäkis Culture-Clash-Komödie (2019) zum Destination-Restaurant sowohl der lokalen Bevölkerung als auch der in der Umgebung arbeitenden Chinesen. Spätestens wenn Witwer Cheng seine Fischsuppe mit Heilkraft serviert, läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Fazit: Gutes Essen stärkt Körper und Seele, Liebe und Solidarität überwinden alle kulturellen Grenzen.