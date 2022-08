Johannas Fest: Die Königin des Superfoods

Die meisten Früchte, die wir hierzulande in den Supermärkten kaufen können, kommen nämlich von weit her: Sie stammen aus Chile, Mexiko, Peru, Südafrika, Kenia oder bestenfalls aus Spanien. Zu ihrem transportbedingt hohen CO 2 -Fußabdruck kommt der enorme Wasserverbrauch: Siebzig Liter sind laut Schätzungen nötig, um eine einzige Frucht zu produzieren.

Umweltbewusste Avocado-Verweigerer haben deshalb schon vor Jahren versucht, in den sozialen Netzwerken den Hashtag #AvocadoScham zu etablieren. Das hat der rasant steigenden Nachfrage in Europa aber keinen Abbruch getan: In Deutschland zum Beispiel steigt das Importvolumen der hippen Frucht aus Übersee jährlich um zwanzig bis dreißig Prozent.

Laut Food-Trendforscherin Hanni Rützler ist während der Pandemie zwar einerseits das Bewusstsein für Gesundheit und Umwelt gestiegen.

Andererseits haben die Lockdowns eine neue Sehnsucht nach kulinarischen Entdeckungen und exotischen Genüssen geweckt. In Zukunft sollen „Local Exotics“ dieses Paradoxon auflösen.

Vergangene Woche erhielt Konstantin von seinem gleichgesinnten Freund Matthew aus England ein Carepaket. – Der Inhalt: Ecovados, die der Avocado verblüffend ähnlich sehen. Sie bestehen aus regionalen Zutaten wie Bohnen, Haselnüssen, Rapsöl und Äpfeln. Den Kern, der zur Avocado auch optisch einfach dazu gehört, ersetzt eine Walnuss oder Kastanie. – Über einen Ersatznamen für den Guacamole-Dip aus den ökologisch korrekten Ecovados denkt Konstantin derzeit noch fieberhaft nach.