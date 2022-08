Johannas Fest: Von Pompeji zu den Foodtrucks

Outdoor ist sexy

Im Europa des 21. Jahrhunderts steht die Streetfood-Bewegung verglichen mit den USA noch am Anfang. Doch kreative Unternehmen wie etwa Roka in Südhessen setzen auf die steigende Klientel der Gassengourmets und stellen 85.000 bis 120.000 Euro teure Foodtrucks her. Eine Branche mit Wachstumspotenzial: Schließlich ist Outdoor

sexy, so der Befund des deutschen Gastro- Trendbeobachters Mathias Haas. „Food to go“ entspricht unserem schnelllebigen Zeitgeist, bietet Abwechslung und die eigene Küche bleibt sauber. Weniger eine Lifestyle-Frage als die pure Not bewegte allerdings einst die Bürger von Pompeji ins Thermopolium: Das Streetfood wurde vor allem von den ärmeren Schichten gekauft, die oft gar keine Küche in ihren Wohnungen hatten. – Wir sind jedenfalls schon gespannt auf unsere Zeitreise in die damalige römische Alltagskultur.