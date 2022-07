Johannas Fest: Ausgefallenes auf dem Teller

Vergangene Woche waren wir bei Carina und Martin eingeladen. Die beiden sind Naturfreunde und Jäger. Martin ist Land- und Forstwirt, hat eine eigene Jagd und züchtet Rinder und Schweine.

Den Tisch hatten die beiden an diesem wettermäßig unbeständigen Sonntag in der zum Garten hin offenen Scheune des Guts mit zahlreichen Jagdtrophäen an den Wänden gedeckt. Carina assistierte Martin, der gekocht hatte, beim Auftragen des Mittagmahls.

Ganz professionell hatte er das Fleisch nach dem Braten noch zum Rasten in Alufolie gewickelt. Dazu gab es Rosmarin-Bratkartoffel und eine dicke, fast schwarze, köstliche Sauce. „Da ist Schokolade drin“, erkannte ich schon vor dem Probieren.

„Ja, das Rezept hab’ ich von einem Freund, der einmal als Sous-Chef bei einem Haubenkoch gearbeitet hat“, verriet der Gastgeber und sparte nicht an Details: „Der Bratensatz in der Pfanne wird mit Rotwein abgelöscht, die Flüssigkeit lässt man stundenlang einreduzieren. Dazu kommen Schalotten, etwas Ingwer, die Schale einer Viertel Bio-Orange und zum Schluss eine Zimtrinde.“