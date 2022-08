Johannas Fest: Auf der Spur der Sterne

„Heute reise ich Hunderte von Kilometern, von einem Land ins andere, um in einem meiner Lieblingsrestaurants zu essen“, bekannte der in Mährisch-Ostrau geborene Gourmet, Feuilletonist und Autor Joseph Wechsberg (1907 bis 1983) in seinem Buch „Forelle blau und schwarze Trüffeln“. Wohin „Die Wanderungen eines Epikureers“ (der Untertitel des Werks) führten, bestimmten die Sterne, die der „Guide Michelin“ gastlichen Einrichtungen verlieh.

Heute nennt man kulinarische Sehnsuchtsorte „Destination-Restaurants“, Gastbetriebe, die entweder Hauptziel einer Reise sind, oder derentwegen man schon einmal von der Autobahn abzweigt und einen größeren Umweg in Kauf nimmt.

Der Guide Michelin wurde erstmals zur Eröffnung der Weltausstellung in Paris am 14. April 1900 in einer Auflage von 35.000 Exemplaren und zunächst ausschließlich auf Frankreich begrenzt herausgegeben. Gestaltet von der Touristikabteilung des Reifenherstellers Michelin, war er als ein Werkstatt-Wegweiser für die weniger als dreitausend Autofahrer gedacht, die es damals in Frankreich gab. 1923 erschienen erstmals Hotel- und Restaurantempfehlungen.