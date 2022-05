Johannas Fest: Jungfräuliche Melone

Gibt es Bilder, die mehr Ferienstimmung, „dolce far niente“ und Genuss pur vermitteln, als jene, auf denen Personen in einem aufgeblasenen Fauteuil im Pool sitzen und ein Cocktailglas in der Hand halten? Dem Wohlgefühl förderlich ist es allerdings, besonders bei hohen Luft-Temperaturen, wenn der Mixdrink zwar farbenfroh aber promillefrei genossen wird.

Vergangene Woche folgte ich einer Einladung meiner Freundin Daniela, die mir gerade hilft, mein umfangreiches Familien-Archiv aufzuarbeiten. Nach jeweils fünf Stunden systematischem Stöbern in verstaubten Dokumenten und deren Neuordnung ist Entspannung angesagt. Die Dolmetscherin, die das halbe Jahr in Spanien lebt, hat sich in Wien aus einem ererbten Kleingartenhaus inmitten von Weinbergen eine regelrechte Residenz gebaut – Swimmingpool intensive!

Daniela trinkt so gut wie nie Alkohol – Ausnahme hie und da ein Glas Champagner. Mit ihrer Null-Promille-Haltung liegt die Babyboomerin voll im Trend.

„Gerade bei den jüngeren Menschen der Generationen Y und Z ist Alkohol nicht mehr so beliebt wie noch bei der Generation X. Die heutigen U35 trinken global gesehen deutlich weniger geistige Getränke, als ihre Vorgängergenerationen im gleichen Alter“, konstatiert eine Studie des Gottlieb Duttweiler Instituts aus dem Jahr 2019.

Diese Entwicklungen führen zu einer höheren Nachfrage nach alkoholfreien Getränken – von aromatisiertem Mineralwasser und Vitamindrinks über alkoholfreie Biere und Schaumweine bis hin zu Virgin-Cocktails und alkoholfreien Spirituosen.