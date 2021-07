Johannas Fest: Gemeinsam ist man weniger allein

Virtuelle Verabredungen mögen die neue Form von Geselligkeit sein – das gemeinsame Essen ersetzen sie nicht. In der Anthropologie des 18. Jahrhunderts galt: Es gibt nichts, das so viel wahre Humanität verkörpert wie das gemeinsame Essen; reinstes Labsal für Körper, Geist und Seele! Miteinander zu speisen vermittelt Freude, Geborgenheit und Sicherheit. Der dänische Familientherapeut Jesper Juul bezeichnet die gemeinsame Mahlzeit gar als das vielleicht stärkste Symbol der Liebe in unserer Kultur. Das gilt natürlich nur für Mahlzeiten in intakten Gemeinschaften und einem entsprechend entspannten Ambiente.

Gastlichkeit ist eine der ältesten kulturellen Errungenschaften der Menschheit. Die Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft, der Familientisch somit die Wiege der Gastlichkeit. Aber abgesehen von den vergangenen Monaten, in denen Distance Learning und Homeoffice den Alltag bestimmten, erfahren immer weniger Menschen die gemeinsame Mahlzeit als eine fixe Institution im häuslichen Privatleben. Veränderte Formen von Familie und Zusammenleben haben die Bedeutung gemeinsamer Mahlzeiten geschwächt. Informalisierung, Deregu- lierung, Bequemlichkeit und Schnelligkeit haben unser Essverhalten grundlegend verändert. In vielen Familien ernähren sich die einzelnen Mitglieder zunehmend asynchron, selbst dann, wenn alle zur gleichen Zeit unter einem Dach weilen: Jeder nimmt sich aus dem Eisschrank, worauf er gerade Lust hat, schiebt es in die Mikrowelle und stillt seinen Hunger oft allein vor dem Laptop, Gameboy oder TV-Gerät.