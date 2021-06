„Das ist eine Einladung für so viele Leute, wie in Haus und Garten hineingehen. Wir öffneten dafür von 18.00 bis 20.30 Uhr auch alle Zimmer. Der Begriff signalisiert, dass es wohl was zu essen gibt, aber eben kein Menü, sondern Häppchen“, erklärte mir der gebürtige Wiener. – Aha, und was ist, wenn die Gäste um 20.30 Uhr nicht aufbrechen wollen? „Das passiert in New York nicht. Die Leute halten sich ganz penibel an die vorgegebene Endzeit. Wie mit dem Schlag der Kirchturm-Uhr sind alle wieder draußen.“

„In Frankreich ist der Aperitif Dînatoire Symbol einer Entbourgeoisierung der Küche, die andererseits sehr chic ist, Bobo-Style-Essen im Stehen“, weiß Gastrosophie-Professor Peter Peter, Autor unter anderem von „Vive la Cuisine – Kulturgeschichte der französischen Küche (erschienen bei C.H. Beck). Der Aperitif Dînatoire gelte als eleganter als die etwas aus der Mode gekommene amerikanische Cocktailparty, so die Expertise des Wissenschafters.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

– Da die Getränke und Häppchen im Stehen eingenommen werden, kann man weitaus mehr Leute auf einmal einladen, als man Sitzgelegenheiten hat.

– Die nach den langen Monaten der Sozialaskese eingeladenen Freunde freuen sich in der Regel auf die Wiederbelebung alter Kontakte und auf neue Bekanntschaften (auch im privaten Rahmen sollte zur Sicherheit aller die 3-G-Regel angewendet werden).

– Statt wie bei der Zubereitung mehrgängiger Menüs oft unumgänglich, müssen die Gastgeber nicht lange getrennt von ihren Gästen in der Küche werken. So gut wie alle Häppchen lassen sich vorbereiten.

– Dank klar definiertem Zeitrahmen bleiben auch die Kosten für edle Weine oder Spirituosen überschaubar.

– Und last not least reduziert sich das Risiko, für Stunden neben einem unkommunikativen Tischnachbarn oder seinem Gegenspieler, dem Dauerschwätzer, festgenagelt zu sein, gegen null.

Freuen wir uns darauf, wenn wieder größere Runden eingeladen werden dürfen und es heißt „Au revoir, beim Aperitif Dînatoire!“