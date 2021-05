Johannas Fest: Verbindendes Pfannengericht

Pilar ist wieder da. Unsere quirlige Freundin aus Barcelona, die die Liebe zu unserem Freund Stefan ins niederösterreichische Mostviertel verschlug; nicht nur eine Bereicherung für ihn, sondern auch für all seine Freunde vor Ort. Die 33-jährige Katalanin ist nämlich stets gut gelaunt, unternehmungslustig und eine nimmermüde, großzügige Gastgeberin. Nach einem mehrwöchigen Heimaturlaub in Barcelona ist sie pünktlich zur Mostblüte mit reichlich kulinarischem Übergepäck in die Alpenrepublik zurückgekehrt.

„Am Sonntag gibt’s Paella, ich rechne fix mit euch!“, verkündete sie ebenso freundlich wie bestimmt via Whatsapp. Schon beim mitgesendeten Anschauungsmaterial, einer riesigen Eisenpfanne mit kunterbuntem Inhalt, lief uns das Wasser im Mund zusammen: gelber Reis, Paprikastreifen, Erbsen, Calamari, Miesmuscheln, Krabben, daneben eine Bouteille Cava.

Theoretisch könnten wir ja jetzt schon nach Valencia fliegen, wo das berühmteste Gericht der iberischen Halbinsel herkommt. Aber erstens ist ja mit dem 19. Mai alles wieder geöffnet worden und nach all den Monaten Homeoffice samt Videokonferenzen wieder physische Präsenz im Job angesagt. Zweitens wird es ja jetzt wohl auch hierzulande demnächst einmal sonnig und warm werden. Am viel zu kühlen, aber zumindest überwiegend trockenen Pfingstsonntag standen wir in Daunenjacken gehüllt um die Kochstelle im Garten herum. Außer uns und den Gastgebern verfolgte noch ein weiteres befreundetes Paar mit seinen beiden Knirpsen im Vorschulalter die Zubereitung des einstigen „Arme-Leute-Essen“.