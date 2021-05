Johannas Fest: Das Revival der Dosen-Ananas

Der Retroboom erfasst nicht nur Design, Möbel und Mode: Sehnsucht nach der Vergangenheit äußert sich auch in der Wiederentdeckung verschwundener Speisen-Klassiker etwa der Nachkriegszeit.

Ich erinnere mich an eine liebe Tante. Sie war als Vorstandssekretärin bei der AUA voll berufstätig und schupfte nebenher Haushalt und Kind. Bei ihr waren wir immer wieder zu dreigängigen Menüs eingeladen. „Ach, ist ja ganz einfach. Geht alles ganz schnell“, kommentierte Elli, was sie wieder gezaubert hat: Als Ouvertüre gab es immer ein Glas Sekt, Soletti und einen selbst gemachten Aufstrich. Oft folgte ein Krabbencocktail-Salat mit Ananasstückchen aus der Dose als Vorspeise, Putengeschnetzeltes mit Reis kredenzte sie zum Hauptgang und Eis mit Früchten als Dessert. Speisen zuzubereiten musste schnell gehen, das Ergebnis optisch bunt und ansprechend sein und ein Hauch von Exotik (Ananas aus der Dose!) sollte nicht fehlen. Nicht selten gab es nach dem Essen einen Party-Igel mit aufgespießten Käse-Stückchen zu einer Dia-Vorführung von ihrer letzten Fernreise. Dank Ellis beruflicher Position konnten sie und ihre Familie schließlich um ein Taschengeld in die entlegensten Winkel der Welt fliegen.

– Mein Mann überrascht mich immer wieder mit kulinarischen Wünschen, die er meist in eine Provokation verpackt: „Du, ich hätte so gerne einmal Russische Eier. Kannst du das überhaupt, so richtig mit Kapern und Sardellenringerl?“, fragt der Göttergatte. Das ist an sich eine Frechheit. – Fähig bin ich schon, ich mach’s nur nie!