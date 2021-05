Wie es um unsere Esskultur steht? „Was wir heute an einem Tag vertilgen, entspricht dem, was unsere Vorfahren einmal im Jahr zu einem großen Fest aßen. Noch nie haben die Ausgaben für Essen einen so geringen Teil des Haushaltsbudgets in Anspruch genommen wie heute und noch nie war die Wertschätzung für Lebensmittel so gering“, monierte die niederländische Grande Dame des Eat-Design, Marije Vogelzang, in einem Interview, das ich mit ihr für ein Luxus-Magazin geführt habe. Für sie sind Lebensmittel „die wichtigste Ressource der Welt und Essen ist vor allem ein sozialer Akt.“

Alarmierend auch der Befund von Ernährungs- Experten, Soziologen, Politikern, Agrarwissenschaftern und Umweltschützern: „In den Wohlstandsgesellschaften landet ein Drittel aller Nahrungsmittel auf dem Müll. Dazu kommen Bienensterben, die ausgefischten Meere, Monokulturen in der Landwirtschaft und der drohende Verlust kultureller Errungenschaften wie der Kochkunst. Viele Menschen essen allein und Kinder sehen Nahrung nicht mehr wachsen.“ Es laufe derzeit so viel schief, dass eine Ernährungs- revolution unvermeidbar sei, so ihr Tenor.

Wie wohltuend Essen bei Freunden sein kann, die gegen den Strom schwimmen, durfte ich Samstag vor acht Tagen erleben: Eigentlich wollte ich nur ganz kurz bei Karin auf einen Kaffee vorbeischauen; und auf einen Weitblick in die herrliche Landschaft rund um ihren alten Bauernhof im Mostviertel.