Vor einem Monat hielt ich an dieser Stelle ein Plädoyer für saisonale und regionale Köstlichkeiten auf unseren Tellern. Ich brachte meine Vorfreude auf die ersten Spargel heimischer Provenienz zu Papier und bekundete meine Absicht, dieses köstliche Sprossengemüse in allen möglichen Variationen zu Tisch zu bringen. – Gesagt getan. Vergangene Woche luden wir einen Freund ein, der gelernter Koch ist und gerade Geburtstag hatte. Gelernt hat er das Handwerk nicht irgendwo, sondern bei einem der bekanntesten Wiener Haubenköche. Das machte das Vorhaben „Spargel rauf/runter“, wie ich die Zubereitung der Königinnen des Gemüses nenne, zu einem Herzklopf-Manöver. Auf einen Wildkräutersalat mit in Tempurateig ausgebackenen grünen Stangen und einem Glas Walliser Heida folgte eine mollig-sahnige Spargelcremesuppe. Als nächsten Gang servierte ich eine Quiche, wieder mit grünem Spargel, unterstützt von Rotem Veltliner vom Wagram. Als Hauptgericht gab es Kalbsbraten mit Solospargel an Morchelsauce, begleitet von einem Glas Pinot Noir.

Als Dessert servierte ich eine Rhabarber-Erdbeer-Ricotta-Creme.

Die Morcheln für den Hauptgang habe ich übrigens selbst gefunden; bei der kuratierten Pilzsuche mit dem an dieser Stelle ob seines Wissens und der spannenden Art, dieses zu vermitteln, bereits hochgelobten „Mykohunter 365“. Dies ist das Pseudonym, unter dem der junge Diplom-Ingenieur Stefan Marxer auf Youtube seine mykophile Fangemeinde fasziniert. Morcheln zu finden, ist kein Kinderspiel: Sie tragen Hüte in der Tarnfarbe Sandgrau bis Beige und verstecken sich meist unter hohen Gräsern oder Bärlauchblättern. Noch schwieriger sind die weniger bekannten adrigen Morchelbecherlinge, das sind fast stiellose Schlauchpilze, zu finden.