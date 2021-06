Johannas Fest: Die grünen Revolutionäre

„Unser gegenwärtiges Ernährungssystem ist in vielerlei Hinsicht einfach nicht nachhaltig“, konstatierte Daniel Humm Anfang Mai in der renommierten New York Times. In der City, die niemals schläft, ist er gefeierter Chef des angesagten „Eleven Madison Park“, das zu den fünfzig besten Fine-Dining-Restaurants der Welt zählt. Vergangenen Sommer hat sich der Schweizer Dreisternekoch selbst versprochen, im Falle einer Wiedereröffnung nach dem Lockdown im März 2020 keinen Kaviar mehr einzufliegen. Rein pflanzenbasierte Kreationen sollte es ab Juni 2021 in der Prestige-Institution geben, die unter anderem für ihre Spanferkelgerichte, Gänseleber, Seeigel und mit Lavendel glasierte Enten berühmt wurde.

Humm ist nur einer der grünen Revolutionäre. Unter der Devise „Back to the Roots“ bietet zum Beispiel Sebastian Rösch im Zürcher Nobellokal „Mesa“ ein vegetarisches 7-Gänge-Menü um

160 Schweizer Franken (147 Euro) an. Der finanzielle Anreiz, dieses zu wählen, ist nur klein: Feinschmecker, die „so richtig“ essen wollen, bestellen die traditionelle Chef’s Choice. Da kommen dann Fisch, Geflügel und Rind in 7 Gängen für 190 Franken (174 Euro) auf die Teller. Den Gästen steht es allerdings frei, einzelne Gänge aus den beiden Menüs zu tauschen.