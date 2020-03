Johannas Fest: Askese als ICH-Optimierung

Die Begegnung mit dem vergangenes Jahr verstorbenen Joachim Angerer ist mir hingegen präsent, als wäre sie gestern gewesen. Der damalige Abt des Prämonstratenser-Chorherren-Stiftes Geras war ein kunstsinniger Innovator: Er öffnete die Türen von zum Kloster gehörenden Gebäuden unter anderem für Kreativ-Ateliers oder eben für die Fasten-Wochen. Der promovierte Theologe, der in Salzburg auch Philosophie und Musikwissen- schaften studiert hatte, plauderte aus dem Alltag. Passend zur Saison unterhielt er die bei Tees, Wasser und Basensuppen darbenden Gäste augenzwinkernd mit monastischen Usancen zur Fastenzeit. Amüsant waren seine Ausführungen über die Ausnahmen von den strengen Regeln: Das Fastengebot galt nicht für Kranke, schwache und besonders alte Mönche und nicht für Gäste.

Dabei gab es in der fleischlosen Zeit recht kreative Auslegungen dazu, was als Fisch durchging: Biber zum Beispiel. Und Fischreiher, die den Fisch nicht nur im Namen, sondern auch im Bauch tragen, kamen ebenfalls auf den Tisch des Refektoriums.

Wie viele Ausnahmen sich weltliche Fastende genehmigen, variiert natürlich von Person zu Person. Wem vierzig Tage Verzicht auf was auch immer zu lange erscheinen, dem empfiehlt sich der neue Trend „Intervallfasten“. Auch diese Form geht übrigens auf einen alten christlichen Ritus zurück: Mittwochs fastete man als Erinnerung an den Verrat Jesu, freitags im Gedenken an die Kreuzigung. Das ist jedenfalls leichter durchzuhalten und fördert laut neuen Studien ebenfalls die körperliche Regeneration.