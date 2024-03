Ist ja nicht so schwer

Nun wurde dem wunderbaren Schriftsteller Dietmar Grieser im KURIER mit einem Porträt zu seinem bevorstehenden 90. Geburtstag gratuliert. Darin wurden nicht nur seine literarischen und menschlichen Fähigkeiten hervorgehoben, sondern, in einem Nebensatz, auch die Tatsache, dass er einmal ein ziemlich fescher Kerl war. Leser. S. fand das nett, gab aber zu bedenken, dass, würde ein Mann solches über eine Frau schreiben, diesem gewiss „Sexismus“ unterstellt würde. Sexismus zu erkennen ist eigentlich nicht schwer. Er ist nämlich omnipräsent. In Form von verbalen Anzüglichkeiten ebenso wie auf dem Gehaltszettel. Wo er nicht ist: In einem an passender Stelle geäußerten höflichen Kompliment. Ebenso wenig wie in einer aufgehaltenen Tür. Das Ganze nennt sich freundliches Miteinander. Wenn wir das nicht mehr auseinanderhalten können, dann gute Nacht.