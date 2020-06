Zehn Jahre muss eine Freundschaft erst einmal halten. Oder eine Liebe. Wir haben das geschafft. Kommenden Mittwoch feiern wir Darias ersten runden Geburtstag. Vor zehn Jahren begann unser Hundeabenteuer mit dieser sehr speziellen, wunderbaren Dame.

Ihr Herrl findet sie ja top-fit, beinahe jugendlich, und sagt: „Geh bitte, 70 ist doch kein Alter!“ (Ich hab’ allerdings gegoogelt und festgestellt: 10 Menschenjahre sind bei mittelgroßen Rassen nicht 70, sondern 75 Hundejahre, aber bitte...)

Ihr Lebensmensch ist also der Ansicht, Daria sei erst 70 und bestens beinander. Ich erwähne an dieser Stelle nicht, dass derselbe Mann mir unlängst nach einem Klassentreffen erstaunt erzählt hat, R., der Klassen-Don-Juan, habe jetzt erstmals „eine alte Freundin und nicht mehr die Dreißigjährige“. Dass „die alte Freundin“ um zwei Jahre jünger ist als ich, blieb unerwähnt. Zumindest bis ich es in Form eines Lachkrampfs erwähnt habe.

Daria passt ganz gut zu uns. Auch sie hat Humor. Auch sie ist mit uns gealtert, aber nicht alt geworden, sondern nur reifer, weiser, gelassener.