Humor macht schlau

In einem KURIER-Interview sagte der 78-jährige bayerische Satiriker Gerhard Polt: „Demokratie ohne Humor ist gar nicht denkbar“, denn: „Humor macht immun gegen Radikalismus.“

Das ist ein wichtiger Punkt. Denn Humor setzt einen Denkvorgang voraus. Um über einen Witz lachen zu können, muss man ihn verstanden haben, dazu muss man denken – bei guten Witzen sogar ein- bis dreimal um die Ecke. Und wer nachgedacht hat, wird im Idealfall für Radikalismus – der ja immer auf Vereinfachung beruht, also das Herabsetzen einer intellektuellen Hemmschwelle – weniger anfällig. Nicht ohne Grund sind Witze in totalitären Systemen, egal ob politischen oder religiösen, verboten: Die Mächtigen fürchten Humor, weil Humor ihre Macht relativiert und den Machtlosen eine starke Notwehrwaffe in die Hände gibt.

Noch einmal Gerhard Polt: „Ich würd’ immer versuchen, Dinge so zu betrachten, dass ich nicht ihr Opfer bin.“