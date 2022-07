Wieder einmal gingen wichtige Meldungen im Meer der Nachrichten unter. Etwa diese: In zwei philippinischen Städten müssen Beamte ab sofort im Dienst lächeln, sonst werden sie bestraft. In Österreich ist das zum Glück undenkbar: Die Unfreundlichkeit unserer Behörden, unserer Kaffeehauskellner und unserer Taxilenker gehört zur nationalen Identität – und dringend ins Weltkulturerbe: Ned gemma am Oa...!

Apropos: Eine Studie ergab, dass Kühe, deren Futter ätherische Öle und duftende Kräuter zugesetzt wurden, nicht nur mit Räucherstäbchenaroma furzen, sondern auch weniger Treibhausgase absondern. Tests mit Wick-Vaporub-Bier für Männer sind nicht geplant. Noch.

Und noch einmal apropos: Der Teletext meldete „,Holz ist das neue Klopapier‘ – Totschnig gegen Hamsterkäufe“. Nun wollen wir dem Minister ja nicht widersprechen, aber Holz klingt doch ... ziemlich hart. Wo er aber recht hat: Hamster sind kein artgerechter Ersatz.