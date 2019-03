Hinten hui, vorne pfui

„Weil im Nachwuchs falsch trainiert wird“, behauptet Andreas Herzog. Er kann sich richtig in Rage reden bei diesem Thema. Weil immer nur Ballbesitz forciert und die Kugel kreuz und quer geschoben werde. „Die Deutschen sind inzwischen draufgekommen, dass das ein Fehler ist. In Österreich wird’s wie üblich länger dauern.“ Nachsatz: Toni Polster und Hans Krankl hätten bei so einem Training resigniert.

Polster, der Trainer des Viertliga-Spitzenreiters Wiener Viktoria ist, feiert heute seinen 55. Geburtstag. Der elf Jahre ältere Krankl kommt ins Rapid-Stadion nur, wenn er als Entertainer (alias TV-Analytiker) von Sky darum gebeten wird.

Nach wie vor sind einander die Rapid-Ikone und die Rapid-Führung nicht ganz grün. Wobei Krankl das von Rapid-Trainer Kühbauer Geleistete durchaus imponiert.

Aktuell bester Rapid-Schütze ist übrigens Mario Sonnleitner, 34. Ein Innenverteidiger.