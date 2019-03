Andreas Herzog: "Lieber Ilsanker als Arnautovic"

Letztes Interview in Wien mit Andreas Herzog, 50, vor seiner bislang ungewöhnlichsten Aufgabe. Bis zum 24. März wird Österreichs Rekordinternationale alles versuchen, damit Österreichs Team ohne Erfolgserlebnis aus Israel heimfliegen muss.

KURIER: Was planen Sie als Israels Teamchef vor dem Start der EM-Qualifikation?

Andreas Herzog: Wir haben bei allen fünf Gegnern einen Spion.

Auch in Österreich?

Ja. Namen sage ich nicht.

Werden Sie in Salzburg oder im Rapid-Stadion heute nicht selbst zu finden sein?

Nein. Ich beobachte israelische Legionäre in Athen, danach komme ich nicht mehr heim. Zum Leidwesen unserer zwei Buben und meiner Frau, die mich im Jänner besucht hat. Wir waren in Jerusalem, an der Klagemauer.