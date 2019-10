Haben Sie 2030 schon etwas vor?

An dieser Stelle wurde die Frau hellhörig. „Reden Sie weiter!“, forderte sie mich auf. Ich erzählte ihr von Durchfallnächten, die Daria und ich im Freien verbracht haben; von Verstopfungsnächten, die wir in der Tierklinik verbracht haben; von der ewigen Sorge, eine gute Unterbringung zu finden, falls ich einmal weg fahre und Daria nicht mitnehmen kann; vom Mann, der vom Drei-Leute-Büro ins Großraumbüro wechselte und leider keinen Hund mehr mitnehmen kann; der in der Früh in Eile und abends zu müde für Hunderunden ist; vom Sohn, der in eine Studenten-WG zog und Daria ab und zu besucht; von der Tochter, die jetzt in eine Studenten-WG zieht und Daria hoffentlich auch besuchen wird; vom Job, der mir unlängst angeboten wurde – leider im Großraumbüro. Und dass Hunde niemals erwachsen werden und ausziehen.

„Aber wenn Sie Ihr Herz tatsächlich an die Hundeleine legen“, schloss ich, „werden Sie all das locker schupfen. Sie werden nie zulassen, dass der Hund leidet. Außerdem bin ich garantiert die Fitteste in der Familie. Niemand macht so viel Bewegung wie ich.“ Die Frau runzelte die Stirn und dachte nach. Dann murmelte sie: „Ich hätte nicht fragen sollen.“