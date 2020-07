Grillen bis Rauchen: Was ist am Balkon erlaubt?

Wir sind Mieter einer Wohnung mit Terrasse und haben in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen unseren Balkon erst so richtig lieben gelernt. Seit das wieder möglich ist, laden wir auch gerne Freunde ein. Der Nachbar von oberhalb ist darüber offenbar nicht erfreut und läutet immer wieder an. Er findet, unsere Gäste wären zu laut und blieben zu lange. Außerdem will er meinen Gästen das Rauchen verbieten, weil der Rauch angeblich in seine Wohnung zieht. Dürfen wir wirklich nicht am Balkon grillen? Müssen wir unseren Freunden das Rauchen am Balkon verbieten? Was könnte unser Nachbar gegen uns unternehmen?

Franziska L., Wien