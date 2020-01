Gibt es auf der Piste eine Helmpflicht?

Wir planen in den Semesterferien wieder einmal einen Skiurlaub in Salzburg. Auch wenn ich einen Skihelm grundsätzlich für sinnvoll halte, müssen meine Frau und ich auf jeden Fall einen Helm tragen? Müssen unsere beiden Söhne (12 und 16 Jahre) einen Skihelm tragen, wenn sie ohnehin nur mit einem Skikurs unterwegs sind? Was passiert, wenn wir ohne Skihelm auf der Piste sind? Müssen wir dann eine Strafe zahlen?

Gunther G., Burgenland

Lieber Herr G., die Skihelmpflicht in Österreich gilt für Minderjährige bis zum vollendeten 15. Lebensjahr und immer noch nicht in allen Bundesländern.