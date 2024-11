Alarmstufe Rot!!! Wenn sich die Innsbrucker zum Ampelmann machen

Machen Sie tunlichst einen Bogen um diesen Fleck, sehen Sie sich das närrische Treiben von der Ferne an, aber setzen Sie bloß keinen Fuß an diese Kreuzung .

Warnsignal. Wenn das grüne Ampelmännchen dann doch einmal Erbarmen hat und sich zwischendurch blicken lässt, empfehlen sich die flinken Beine eines Usain Bolt.

Nach zwei, drei Schritten blinkt es nämlich schon wieder hämisch bedrohlich und es herrscht akute Alarmstufe rot. Also zurück an den Start oder ein Verkehrsdelikt begehen? Es soll Innsbrucker geben, die in ihrer Verzweiflung schon an dieser Kreuzung biwakiert haben.