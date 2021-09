Rarer Sprudel: Worauf man bei Schaumweinen achten sollte

Überall anders setzt man auf einen fatalen Mix aus Billigsprudel und altbekannten Champagnermarken, die man in jedem Supermarkt findet – nur halt zu Apothekerpreisen. Warum die schlichtesten Schaumweine gehandelt werden wie kostbare Juwelen, bleibt wohl ein ewiges Rätsel mancher Gastronomen. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre in puncto Winzersekt hingegen zogen bei ihnen spurlos vorüber oder wurden beharrlich ignoriert. Von Edelklassik der Pioniere wie Bründlmayer über Rasse und Eleganz bei Hannes Harkamp, Ebner-Ebenauer, Fred Loimer, Christina Hugl oder Markus Altenburger bis zu den feinsinnigen Individualisten Franz Strohmeier oder Christoph Hoch – es gäbe einiges an feinem Stoff, den man gerne öfter tränke, böte man ihn denn häufiger an.