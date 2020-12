Feiertagssansichten: Wir haben ein Geschenk für Sie

Den Wiener Ansichten erging es nun so mit einem Hietzinger Gässchen namens „In der Hagenau“. Schon die Form besticht. Ein u-förmiges Gasserl, das Ortsunkundigen am Ende eine Überraschung bietet: Da sind wir wieder. Die Bewohner haben hier ein Schild aufgestellt: „Hagenauerland“ steht da in Kinderschrift und das passt wunderbar, denn der Besucher vermeint, eine eigene, verzauberte Welt zu betreten. Hier errichtete, weiß die Bezirkschronik, 1904 Architekt Carl Holzmann für den „Ersten Wiener-Beamten-Bau-Verein“ eine cottage-artige Siedlung aus 19 Einfamilienhäusern. Rosa, gelb, türkisfarbene Mini-Villen, die jedoch mitnichten protzig wirken. Familien mit viel Nachwuchs lebten hier, um die hundert Kinder spielten einst in dieser bunten Gasse und sollten es heute ein paar weniger sein: Man wird doch nicht den Eindruck los, dass jeden Moment Mary Poppins um die Ecke biegen könnte. Es ist ein Ort, von dem man denkt: Hier leben glückliche Menschen.

Eine der Inspirationsquellen für Mein Sonntag ist nicht weit weg vom Hietzinger Schauplatz. In etwa vier Kilometer trennen die beiden Orte. In Alt-Penzing, der klassischen Wiener Vorstadt, finden sich wunderschöne Innenhöfe. Wer nicht das Glück hat, auf der Penzinger Straße – zwischen Nisselgasse und Schlossallee – durch offengelassene Haustore in große Gärten blicken zu können, sollte die Fassaden hinaufschauen. Der Blick bleibt beim 1740 erbauten barocken Gebäude auf der Nummer 34 hängen, genannt Töpfelhaus. Einst wohnte hier der Namensgeber, ein Bürgermeister von Penzing. Damals war Wien noch weit weg. Es kann schon eine Weile dauern, bis man sich an der üppig verzierten Fassade sattgesehen hat. Das Portal wird von einem geschwungenen Giebel umrahmt. Das Haus eignet sich, um es zu malen. Auf einem Bild der Künstlers Ernst Graner ist eine Dame zu sehen, die von einem Ball heimkehrt und vom Hausmeister eingelassen wird. Der Kavalier wartet vor der Tür.

Das waren Zeiten, als man noch ausgehen konnte (und als es noch Hausmeister gab). Für den Kavalier ist frau noch immer selbst verantwortlich. Mit ihm ist vielleicht gut spazieren. Rund um die Häuserblöcke, den Blick nach vorne gerichtet, auf 2021.