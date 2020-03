fabelhafte welt: Handstand lernen und Bücherregal sortieren

Das Entstauben funktionierte (Mundschutz-sei-Dank) super, doch wie soll man diese Tausenden Stück nun einstellen? Meine erste Idee war, die Werke nach Ländern zu ordnen, um eine Abbildung der Welt durch Literatur zu erschaffen. Doch was macht man mit einer französischen Autorin, die auf Spanisch über Japan schreibt? Zudem stünden dann Sachbücher und Fiktion nebeneinander und das wäre Kontamination de luxe. Also: ein Sachbuchregal muss her, nur was macht man mit (Auto-)Biografien? Die optisch schönste Lösung, nach Farben zu schlichten, verwarf ich nach der Erkenntnis, dass manche Buchrücken in anderen Farben gestaltet sind als die Cover. Schweinerei! Bücher nach Verlagen zu ordnen, geht auch nicht, weil viele Autoren untreue Seelen sind und für mehrere Verlage schreiben. Aus selbem Grund sind auch die „großen Kategorien“ Krimi, Thriller, Romane, Sachbücher und Kinderbücher obsolet: Meine Kollegen sind leider alle so vielseitig …

Die Bücher eines Autors trennen, wäre zudem Familienzerstörung! Nun sitze ich also inmitten von Stapeln von Büchern und verzweifle darüber, wie viel Chaos Ordnung anrichtet.“

