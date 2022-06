Ein Sir ist 80

Der Rock ’n’ Roll, haben uns unsere Großeltern noch beigebracht, ist ein garstig Ding. Fragwürdig frisierte Menschen in zu engen Hosen erzeigen unter Zuhilfenahme elektrischer Gitarren, einer Familienpackung Testosteron und jeder Menge rhythmisch formuliertem Grant jene Art von Lärm, der die einen an Flucht und die anderen an Sex denken lässt.

Und dann gibt es Paul McCartney. Das freundliche Gesicht des Rock. Immer höflich, immer frisch geschnäuzt, und auch dann, wenn er so richtig wild ausflippen will, immer schwiegermutterkompatibel. Er war schon ein Sir, bevor er geadelt wurde.

Vor allem aber ist er einer der größten Melodienerzeuger aller Zeiten. Seine Lieder reichen uns verlässlich die Hand und führen uns sanft durchs Leben.

Heute wird er 80 Jahre alt, er selbst sagt: „Es ist großartig, Paul McCartney zu sein. Es ist verrückt, aber ich liebe es.“ Möge er das Gefühl noch lange genießen.