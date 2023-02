Ein Brunnen ist ein Brunnen ist ein Ei

Unlängst schwärmten wir von der feuilletonistisch-fotografischen Expedition „Die Brunnen Wiens“ des Autoren-Duos Gregor Auenhammer und Gerhard Trumler (Bibliothek der Provinz). Darin wird unter anderem dem Bildhauer Wander Bertoni (1925, Codisotto, Italien – 2019, Wien) gehuldigt, der in den 1950er-Jahren mit seinen bunten Keramikbrunnen Farbe in das Wiener Nachkriegsgrau brachte. Etwa mit dem dreisäuligen Brunnen in der Hernalser Freiheitssiedlung, dem ersten Brunnen, den der Bildhauer, der bei Fritz Wotruba studiert hatte, in Wien baute. „In diesen Jahren war meine Gestaltungsvorstellung auf das Wasserspiel, die Form und die Farbe (auch als bleibender Ersatz für das Wasser in der Trockenstilllegungszeit) beschränkt“, schrieb Bertoni in seinen Erinnerungen.

Form und Farbe, wunderbar. Wenn ein Brunnen auch noch Wasser spendet, ist es überhaupt ideal, leider aber nicht immer der Fall, wie Leser Franz O. kürzlich aus der Favoritner Buchengasse berichtete: „Ein von Wander Bertoni gestalteter Sprühbrunnen erfreute lange seine Umgebung. Ästhetisch und nützlich, irgendwo immer ein kleiner Regenbogen. Seit Jahren ist er kaputt und bleibt es.“ Wir haben bei der Stadt Wien nachgefragt: Der denkmalgeschützte Brunnen wurde leider stillgelegt.

Auch an der Donaustädter Wagramer Straße steht eine ei-förmige Bertoni-Skulptur, die sich Wagramer Brunnen nennt, aus der aber noch nie Wasser sprudelte. Aus Kostengründen. Schade, aber halb so wild. In dem Fall ist die Form das Wesentliche. Bertoni war ein Freund des Eies. Das Ei sei, so der Bildhauer, „das erste Lebenszeichen in der abstrakten Formenwelt der Geometrie“.

In seiner Wahlheimat Winden im Burgenland erfüllte sich Bertoni 2010 einen lang gehegten Wunsch: Der leidenschaftliche Sammler von Eiern, die er aus aller Welt zusammengetragen hatte, ließ sich sein eigenes Eiermuseum bauen. Die Sammlung umfasst 4.000 Exponate.

In sechs Wochen ist übrigens Ostern.