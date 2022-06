Daria interessierte es überhaupt nicht, dass ich ein Lied für sie sang. Sie roch den Braten, also das Trockenfleisch, und machte sich über ihr Geschenk her, ehe ich den ersten Refrain gesungen hatte. Ungläubig beobachtete ich das Geschehen und dachte noch: „Haha, das macht sie nie!“ Doch schon bei „Happy Birth ...“ blieb mir der „-day“ im Hals stecken, als ich sah, wie Daria das Geschenkband, ohne Schluckprobleme, in ihren Magen beförderte. Ein beherzter Griff ins Maul ließ mich die Herzerln auch nicht mehr fassen, das komplette Geschenk war weg.

Ratlos schaute ich Daria an. Zufrieden schaute sie zurück. Ihr Lieblingsmann war weniger zufrieden mit mir und versuchte (notdürftig taktvoll), mir zu erklären, dass Daria gar nicht wisse, wann ihr Geburtstag sei, und dass derartige Geschenkideen dumm seien.

Ich beklagte mich nicht, denn als unser Tierarzt zwei Stunden später seine Ordi öffnete, stand der Lieblingsmann mit dem Lieblingshund vor der Tür, ließ Daria dort – als Überlebensgeburtstagsgeschenk – zum Erbrechen bringen und schickte mir eine Nachricht an meinen Arbeitsplatz: „Willst du das Band wieder haben?“ Ich lachte und weinte ein bisschen. Und später feierten wir den Hund. Es war ein Geburtstag im doppelten Sinn.