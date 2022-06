Neben der konsequenten Maulkorbverweigerung beobachte ich beinahe täglich neue Benimmauffälligkeiten, die Daria unauffällig in unseren Alltag einzubauen versucht: Statt wie bisher ins Auto einzusteigen und es sich auf dem Hundeplatz bequem zu machen, einfach einmal auf den Beifahrersitz hüpfen und warten, ob man angeschnallt wird („Nein, runter! Guter Versuch ...“).

Statt wie bisher nach dem Spaziergang müde in den Hundekorb zu fallen, einfach einmal auf ein Bett hüpfen und abwarten, ob es jemand bemerkt („Ja, runter! Guter Versuch ...“)

So geht es Tag für Tag, und die Gegenwehr wird immer schwieriger. „Lass sie, sie ist so süß“, sage ich immer öfter, freundlich resignierend, zu Darias Lieblingsmann. Und noch öfter sagt er es zu mir. Unlängst raffte ich mich dann doch auf und erklärte ihm: „So geht es nicht weiter. Daria tanzt uns auf der Nase herum!“ Nur um einen Moment später zu ergänzen: „Aber es ist so schön, zu sehen, dass sie überhaupt noch tanzen kann, mit ihren Wirbelsäulenbeschwerden. Lassen wir sie lieber ...“ Und während Daria in ein neues Flegelalter kommt, übe ich mich in Altersmilde.