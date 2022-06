Daria rollte missmutig die Augen. „Ich bin vielleicht alt, aber nicht reif fürs Museum“, grollte ihr Blick, als vor einiger Zeit die Anfrage der Künstlerin Isolde Tomann kam, ob sie Daria und mich für ihre Porträtserie „WAU!“ malen dürfe. Ich gab der empörten Hundedame zu verstehen, dass auch ich mich nicht bereit fühlte, musealen Staub anzusetzen, dass es hier aber um eine coole Ausstellung in Wien und nicht um eine Dauerhängung im Louvre gehe.

Außerdem, so versuchte ich Daria zu überzeugen, sei das Konzept schön: „15 Hundeliebhaber*innen und ihre treuen Gefährt*innen werden auf Naturleinwand porträtiert – dargestellt jeweils aus dem Blickwinkel des anderen. So ergibt sich eine interessante Blickachse, die die innige Beziehung spürbar macht.“ – Daria zögerte immer noch, willigte aber ein, als ich beim Kleingedruckten ankam und sie hörte, dass vierbeinige Ausstellungsbesucher mit Hundekeksen begrüßt würden. Inzwischen sind die Porträts fertig, der Ausstellungsbeginn rückt näher. Daria und ich schauen uns an und mögen spontan die Bilder.