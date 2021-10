Im Urlaub sorgte das für einige Verwirrung. Eine Kuh, die uns zuerst friedlich gesonnen zu sein schien, fühlte sich plötzlich von Daria so provoziert, dass sie beschloss, den Hund und mich mit je einem ihrer Hörner im Galopp aufzuspießen (nur dank eines Elektroweidezauns gibt es uns noch). Als ich daraufhin um eine andere Kuh hinter einem Holzgatter einen großen Bogen machen wollte, stellte sich heraus, dass sich Hund und Kuh zueinander hingezogen fühlten und unterm Gatter liebevoll die Schnauzen zusammenstecken wollten.

Den jungen Schwan, der eines Tages, als wir am Seeufer entlangspazierten, neben uns herschwamm, bemerkte ich kaum – bis er plötzlich fauchte wie eine mordlüsterne Katze. Ich erschrak und flüsterte Daria zu, was ich über Begegnungen mit angriffslustigen Schwänen weiß: „Nicht wegrennen! Mach dich größer! Beug dich vor! Fauche zurück!“ Sie tat nichts dergleichen, ignorierte den pubertierenden Vogel und ging gelangweilt weiter. Als wir das Tier am nächsten Tag wieder sahen, blickten Schwan und Daria einander freundlich an. Und ich dachte nur: Die haben einen Vogel.