Was mich zur Frage führt: Ist man ohne Hund alleiner als mit? – Möglicherweise.

Ich habe dennoch das Gefühl, dass ich kommende Woche allein verreise. Aber ich bin gern allein. Daria braucht da also keine Lücke zu füllen, sie kommt einfach mit. Für mich ist das nicht so, als wäre jemand anderer dabei, eher so, als hätte ich einen mobilen Spiegel im Gepäck, der mir ständig viel über mich selbst vor Augen führt. Etwa wenn Daria mich mit ihrer Sturheit in den Wahnsinn treibt oder mit ihrer Süßheit in Verzückung versetzt.

Und weil ich gerade über all das nachdachte, überlegte ich mir am Donnerstag nach unserer herrlichen Herbstwanderung, ob mir diese ohne Daria genauso viel Spaß gemacht hätte wie mit ihr. Wir hatten in den wilden Astern gebadet, von den reifen Weinbeeren gekostet und im Nu sechs Kilometer zurückgelegt.

Meine Antwort auf die Frage war ernüchternd: Ohne Daria hätte ich das alles gar nicht erlebt, weil ich am Schreibtisch sitzen geblieben wäre ... Womöglich ist man also mit Hund nicht nur zu zweit, sondern auch jemand anderer als ohne.