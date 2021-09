Ich fand das ganz beruhigend, denn Kirschen sind eines der wenigen Lebensmittel, die Daria nicht gern frisst. Ansonsten scheitern ja Behandlungsansätze mit Essbarem bei ihr stets im Ansatz:

Am besten schmecken Daria die angeblich entzündungshemmenden Topfenwickel. Die montiert sie ab und frisst sie auf, noch ehe sie irgendeine Wirkung entfalten können. Auch Zwiebelsäckchen gegen Ohrenschmerzen stehen weit oben auf ihrer Lieblingsspeisenliste. Essigpatscherl mag sie nur, wenn es sich um einen lange am Fass gereiften, süßen Jahrgangsbalsamico handelt. Und apropos süß: Wundbehandlung mit Manuka-Honig schmeckt ihr ebenfalls sehr gut.

So gesehen hätte es mich nicht erstaunt, wenn sie versucht hätte, das Kirschkernkissen aufzubeißen, um zu prüfen, was drin ist. Hat sie aber nicht. Widerstandslos ließ sie sich das warme Stoffsackerl an beide Pobacken halten. Der Sohn, der das zufällig sah, fragte: „Was hat Daria?“ Ich erzählte ihm von den Verspannungen am Gluteus maximus.

Er, der die Namen aller Muskelpartien nach zehn Jahren Footballkarriere sowohl lateinisch als auch auf Wienerisch gut kennt, lachte nur: „Ah verstehe, ihr tut der Oasch weh.“ – „So kann man das nicht sagen“, verspannte ich mich. – „Kann man schon“, beharrte er, „was dachtest denn du, wer der Gluteus ist?“