Die Untersuchung beginnt. Kaum drückt der Arzt auf Hüfte oder Lendenwirbeln, zuckt Daria zusammen. Sie tut dabei aber so, als wäre nichts, quietscht nicht auf, weicht nicht aus. Als sie auch mit dieser Taktik die – völlig schmerzlose – Laserbehandlung nicht abwenden kann, wird sie grantig, geht Richtung Ausgang und wirft mir ihren strengsten „Komm, wir gehen! Mir tut nichts weh“-Blick zu.

Ich stehe weder auf, noch steige ich darauf ein und bleibe einfach auf der Behandlungsmatte sitzen, bis sie wieder kommt. Denn ich weiß aus Erfahrung, dass es ihr nach der Behandlung viel besser geht. Daria weiß das nicht, weil sie den Besuch in der Praxis und die Wohlfühltage danach nicht in Zusammenhang bringt. Und wer weiß ... es könnte ja theoretisch auch jedes Mal Zufall sein.

So gut ich kann, halte ich sie fest. Und als sie am Tag danach glücklich schmerzfrei neben mir herläuft, sage ich nicht: „Na bitte, ich hatte recht“, sondern sage gar nichts und lächle in mich hinein.

Wie soll ein Hund diesen Zusammenhang verstehen, solange es Menschen gibt, die eine empfohlene Behandlung verweigern, weil sie nicht mehr an ihren Hausarzt und die Medizin „glauben“?