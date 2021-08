Daria weint dem Sommer keine Träne nach. Oder vielleicht doch eine, eine kleine: Sie bedauert, dass ich nicht mehr überall, wo wir hinkommen, Badetuch, Picknickdecke oder Liegematte in die Wiese oder an den Strand lege, auf denen sie sich dann umgehend diagonal breitmachen kann, während ich den Platz neben ihr auf den Steinen oder im Gras zugewiesen bekomme. (Und danke im Voraus an alle, die mir jetzt schreiben, ich sei selber schuld und sollte eine eigene Matte für Daria mitnehmen – so funktioniert das nicht. Sie liegt immer genau dort, wo ich liegen wollte, aber nicht schnell genug war, mein Territorium zu besetzen. Im Ernstfall schafft sie es auch, sich so lang zu machen, dass sie zwei Badetücher belegt.)

Ansonsten geht Daria nichts ab ohne Sommer und Hitze. Als der Bienenstich auf der linken Vorderpfote verheilt war, begrüßte sie den Herbst mit so viel Schwung und Turbo-Elan, dass ich ihr konditionstechnisch kaum noch hinterherkam. Und so fragte ich mich, wie es möglich sei, dass ein elf Jahre alter Hund schneller und länger laufen kann als ich.

Die Antwort darauf wusste die Waage: Ich habe im Sommer drei Kilo zugenommen. Und warum? Weil Daria wegen der Hitze nicht ausreichend Bewegung mit mir gemacht hat.