Waren Sie je in Hallstatt? Daria mittlerweile schon. Seit vorigem Sommer höre ich ununterbrochen von Freunden: „Wir waren in Hallstatt!“ / „Wenn etwas in Österreich so toll ist, dass es die Chinesen nachbauen, sollte man es als Österreicher gesehen haben.“ / „Jetzt muss man die Chance nützen, jetzt ist das Weltkulturerbe touristenleer.“

Also dachte ich: „Dann muss es wohl auch der Hund einmal gesehen haben“, packte Daria am saukalten, verregneten Mittwoch ins Auto und fuhr mit ihr von unserer herbstlichen Sommerfrische im Ausseerland über die Grenze nach Oberösterreich, um ihr Hallstatt zu zeigen.

Gleich vorweg: Leer war dort gar nichts. Außer vielleicht ... die Blicke mancher Reisender, die zwischen Baukränen und Fastfoodständen die unvergleichliche Schönheit des Ortes suchten.

Daria und ich schlängelten uns durch in Richtung Marktplatz, bis wir endlich hörten, wie ein Reiseführer seiner Gruppe zurief: „Und jetzt kommen wir auf den berühmten Platz, den unsere Freunde aus dem Land des Lächelns kopiert und bei sich daheim aufgebaut haben.“