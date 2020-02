Drei Österreicher abgemeldet - Lachnummer Eishockey-Liga

Was passiert in einer ernstzunehmenden Sportliga, wenn ein neuer Spieler geholt wird? Entweder wird das Kader größer, oder ein anderer wird ersetzt. Nicht so in der Erste Bank Eishockeyliga. Der KAC holte bekanntlich Star-Tormann Jhonas Enroth von Dinamo Minsk. Und was passiert in der EBEL? Für den Schweden melden die Klagenfurter drei (!) österreichische Spieler ab. Nationalteamverteidiger Steven Strong, sowie die Stürmer Marco Richter und Philipp Kreuzer können ab sofort nicht mehr eingesetzt werden.

Enroth, Weltmeister von 2013, ist ein Ticketseller in Österreich und sein Gastspiel in Klagenfurt sollte nicht kritisiert werden. Doch das Regelwerk, das österreichische Spieler derart benachteiligt, macht die Liga zur Lachnummer und sollte lieber heute als morgen abgeschafft werden.