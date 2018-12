Schweizer Eishockey-Wunder: Von der Schmach zu WM-Silber

Aufregende Ereignisse finden im österreichischen Eishockey in diesen Tagen statt. Am Dienstag schaffte Red Bull Salzburg mit einem 1:1 im Rückspiel beim finnischen Meister Kärpät Oulu den sensationellen Aufstieg ins Semifinale der Champions Hockey League, wo mit Red Bull München ein Gegner in Reichweite wartet. Und Österreichs Nationalmannschaft startet am Donnerstag in die Swiss Hockey Challenge in Luzern, wo Vizeweltmeister Schweiz der erste Gegner ist (20.15, ORF Sport+).

Einer, der maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Schweiz an die Weltspitze hatte, ist Peter Zahner. Der 57-Jährige war in verschiedenen Positionen von 1991 bis 2007 beim Schweizer Verband, ist Geschäftsführer des Schweizer Meisters ZSC Lions und freut sich als Präsident der Champions Hockey League über den Salzburger Erfolg.

KURIER: In der CHL kommt Salzburg oder München ins Finale. Ist das ein gutes Zeichen?

Peter Zahner: Das ist sehr gut. Ich habe sofort Rupert Zamorsky, dem Marketingverantwortlichen von Red Bull, gratuliert. Es sind mit Salzburg, München, Frölunda und Pilsen vier Teams aus vier Ländern im Semifinale. Früher war das eine skandinavische Angelegenheit. Sportlich ist die CHL unglaublich. Die Spieler und die Trainer wollen sich unbedingt mit den Besten messen. Und das schon im August: Unser Spiel gegen Frölunda war wie ein echtes Play-off-Duell.

Wo sehen Sie noch Potenzial?

Das Zuschaueraufkommen ist nicht gut. In einigen Ländern liegen die Durchschnittszahlen unter jenen der nationalen Liga.