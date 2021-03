Kennen Sie das auch? Ein Jahr ist vergangen, und es fühlt sich an wie drei Wochen.

Es geht gar nicht so sehr darum, was wir alles nicht machen dürfen. Es geht darum, DASS wir es nicht machen dürfen. Auch vor Corona waren wir nicht ständig in Lokalen, auf Rockkonzerten, im Theater und auf Fußballspielen wie Licht Loidl Lafnitz gegen die Austria Amateure. Aber wenn wir gewollt hätten, hätten wir dürfen.

Vor einem Jahr haben wir uns noch vorgenommen, ganz viel zu lesen. Jetzt stapeln sich die ungelesenen Bücher auf dem Nachtkasterl, dafür haben wir 40 Folgen „The Crown“ in zwei Wochen gesehen. Wir wollten täglich laufen gehen, dabei saßen wir nur im Laufgewand auf der Couch vor Netflix.

Es wird spannend, was wir alles tun werden, wenn wir wieder dürfen. Werden wir es tun? Die Zeit danach wird vielleicht noch spannender als die währenddessen.