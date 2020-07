Die vier Geh-Fragen

Im Lauf einer Paarbeziehung stößt man auf hochsensible Geh-Punkte, die jede Menge Beziehungssprengstoff enthalten. Ganz am Anfang ist es die Frage:

Geht da was?

Kurz darauf:

Wie weit gehen wir?

Etwas später immer wieder die Frage:

Gehen wir zu dir oder zu mir?

Eines Tages schließlich die Frage:

Geht der Hund mit?

Und die zieht sich seit Jahren wie ein roter Faden durch unser Leben. Seit wir die neue Eingangstür mit der Glasscheibe bis zum Boden haben, hat sie an Brisanz zugelegt, denn der Hund schaut uns nach.

Die von Daria festgelegte Hausordnung ist jetzt so: Verlasse ich das Haus, passiert gar nichts. Sie schläft weiter. Verlässt der Mann das Haus, schaut sie ihm hinterher, als zöge er in den Krieg. Verlassen wir zu zweit das Haus, legt sie noch etwas mehr Dramatik in ihren Blick.

Er: „Können wir Daria nicht doch mitnehmen?“ Ich: „Nein, diesmal nicht. Wir ... sind bei Leuten mit Hundeallergie eingeladen / Gehen ins Kino / Wollten ausnahmsweise zu zweit sein (also ich zumindest)...“ Er, vom schlechten Gewissen übermannt, leidet wie ein Hund und will nach der Rückkehr alles mit einer Überdosis Streicheleinheiten wieder gut machen. Daria lässt sich Zeit mit dem Verzeihen. Er durchschaut sie nicht. Und ich knurre: „Nächstes Mal kommt sie mit!“