Die Sonnenseiten des Lebens

Daria mag beide Geburtstage. Ich habe meinen lieber. Die Aussicht auf längere Tage gefällt mir besser als die auf längere Nächte. Daria findet beides gut. „Im Winter schlafen wir uns für den Sommer aus“, sagt sie – lässt dabei allerdings unerwähnt, dass sie am liebsten in der Sonne ihren Winterschlaf hält, was ihr Personal mitunter ganz schön auf Trab hält: Wenn die tief stehende Wintersonne einen schmalen Lichtstreif ins Wohnzimmer schickt, fiept Daria so laut, dass ich sofort herbeieile, um ihr einen Polster in die Sonne zu legen. Wandert die Sonne weiter, muss auch ihr Polster weiterwandern. Dann ist sie glücklich. Sonne auf der Schnauze macht Sonne im Herzen.

Sommersonne oder Wintersonne? Das ist Daria egal, Hauptsache sie scheint. Am besten ihr mitten ins Gesicht.