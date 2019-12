Der österreichische Fußball und das Wiener Schnitzel

In den letzten fünf Jahren wurden ausnahmslos Legionäre Schützenkönig in Österreich: Dreimal Jonathan Soriano für Salzburg, der (Ex)-Austrianer Larry Kayode sowie in der letzten Saison der inzwischen für Sevilla stürmende Dabbur. Nachfolger als bester österreichische Liga-Schütze könnte dessen israelischer Landsmann Shon Weissmann in Trikot des WAC werden. Zumal der Norweger Erling Haaland 2020 als dann 20-Jähriger nicht mehr in Salzburg, sondern in einer der besagten Topligen für ein Topgehalt stürmen wird.

Part of the game, pflegt man lakonisch zu sagen. Bleibt die Frage, wie lang das dem Konsumenten noch gefällt, wenn die Champions League immer mehr zum Exklusivtreff von immer den selben Superreichen ausartet. Auch wer ständig nur das gleiche Schnitzel serviert bekommt, verliert irgendwann den Appetit.