Der Aufstieg ist mühsam, aber schon Teil der Problemlösung

Die Sonne wärmt, statt dass sie nur drückt. Natürlich nervt auch das Aufwärtsgehen bald, der Schweiß rinnt in die Augen und die Waden melden, dass jeder Meter wirklich erarbeitet werden muss. Man geht durch Geröll, die Sonne brennt jetzt ins G’nack, das Fieseste am Aufstieg ist aber, dass er sich meist elend zieht, denn: Im Gegensatz zum Tal ist er unübersichtlich. Den zu erklimmenden höchsten Punkt erkennt man ewig nicht, egal ob Pass oder Sattel oder Gipfel. Weil sich die Berge oft nach oben so ähnlich abflachen wie Ansteckungskurven, merkt man erst auf den allerletzten Schritten, ha, da simma ja schon. Und dann steht man da, weiß gar nicht richtig, wohin mit dem eigenen Glück und schaut in die Gegend hinter diesem Berg (und sagt ja mei oder weites Land oder so was). Und ist fast traurig, dass man sich nicht ordentlich über die letzten Meter gefreut hat.

Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob man einer Krise wie der aktuellen solche Gleichnisse umhängen darf. Aber ich weiß, dass wir derzeit nicht mehr im Talboden herumschlurfen, sondern längst im mühsamen Aufstieg sind. Und ganz plötzlich oben sein werden.

