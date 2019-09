Das war arschknapp

Irgendwann taucht sie auf, bringt den Hund auf einer Art Edelstahlservierwagen. Daria liegt auf der Seite und schläft. Die Tochter und ich wollen weinen, müssen aber zuhören. Ich verstehe nur „in der Früh wiederkommen“ und „Vorgang muss noch zwei Mal wiederholt werden“ – und überlege, ob ich das will. Vor allem aber überlege ich, ob Daria das will.

Will sie nicht. Aber sogar sie, die Willensstarke, ist in dieser Lage zu schwach, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Am Ende geht dann doch alles gut aus. Es tut zwar schrecklich weh, aber die zwei weiteren Narkosen können wir ihr ersparen.

Ich campiere seither im Wohnzimmer, sobald Daria nicht zu ihrem Schlafzimmerkorb mitkommt. Ich überwache jeden ihrer Schritte. Und solange ich nicht weiß, wie und wo sie an die Knochen gelangt ist, die das verursacht haben, lasse ich sie nicht aus den Augen. Da das auf Dauer schwierig ist und der Mensch ja doch wieder Pläne macht und Termine hat, suche ich einen Überwachungsdienst – und zwar eine Sondereinheit für Beagles.