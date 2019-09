„Molto vecchio!“ Wie bitte?

„Der Beagle bleibt immer Kind!“, haben sie uns gesagt. „Mit den Schlappohren und dem Herzensbrecherblick entspricht er auch noch im Alter dem Kindchenschema.“ Haben sie uns gesagt. Und bis vor Kurzem war es so.

Auf den ersten Blick fragten uns entgegenkommende Spaziergänger und Wanderer: „Der ist aber noch jung, gell?“

Vergangene Woche aber, an einem unserer letzten Urlaubstage, geschah etwas Seltsames. Daria und ich gingen durch den Ort auf unserer Insel. Zugegeben, beide mit hängender Zunge wegen der Schwüle. Da kam uns eine Gruppe Italiener entgegen. Ich hörte, wie einer den anderen – sinngemäß – erklärte: „Das ist ein Beagle.“ Von dem, was er in der Folge zum Thema Daria dozierte, verstand ich mit meinem „Strada-del-Sole"-Italienisch nur zwei Worte: „molto“ und „vecchio“. Das bedeutet „sehr“ und „alt“.

Sehr. Alt. Also. Wie vom Blitz getroffen, rief ich: „Los, Daria, hopp!“ Wir verdreifachten unser Tempo. Einerseits, um den prüfenden Blicken der Italiener zu entkommen. Andererseits, um ihnen zu beweisen, dass wir vielleicht alt aussehen, aber nicht alt sind.