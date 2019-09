Alle Viere von sich strecken

Daria ist da flexibler. Sie lässt alle Hektik hinter sich, sobald sie das Schiff, das uns hier herbringt, verlassen hat. Sie riecht die salzige Luft, den Thymian, den Traktor, der gerade vorbeifuhr, die Fischreste, die an der Mole vor sich hin gammeln – und schon ist sie angekommen.

Sie kennt den Weg. Sie weiß, wo sie ihr Terrassensofa findet. Sie streckt die Hinterpfoten aus, legt den Kopf auf die Vorderpfoten und lässt fünf gerade sein, noch ehe das Schiff wieder abgelegt hat.

Ich hingegen versuche fieberhaft, aus fünf vier oder sechs zu machen, damit es auch mir gelingt, alle fünf gerade sein zu lassen. Es klappt nicht, an allen Ecken und Enden sehe ich etwas zu tun, zu verbessern, zu kritisieren. Am Ende hat immer noch nicht die Perfektion auf der Insel Einzug gehalten, dafür die Insel in mir.

Ich liege auf der Terrasse und spüre endlich so etwas wie Frieden in mir. Daria bemerkt, dass ich schließlich doch noch den Ruhepuls der Insel übernehme, sie hebt anerkennend den Kopf. Da hören wir am Hafen ein Schiff anlegen. „ Daria, es wird Zeit“, seufze ich. Sie springt auf und ist reisefertig. Ich nicht. Vor drei Tagen wollte ich noch verfrüht abreisen, weil mir hier alles zu langsam, zu träge schien. Jetzt bin ich selber langsam. Ich bewundere die Entschlossenheit, mit der Daria neue Situationen annimmt. „ Im nächsten Leben werd ich Beagle“, murmle ich. Darauf Daria: „Wieso nicht gleich?“